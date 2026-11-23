5 Provinsi yang Alami Kenaikan UMP 2027 Tertinggi, DKI Jakarta Termasuk?

JAKARTA - 5 provinsi yang alami kenaikan UMP 2027 tertinggi, DKI Jakarta termasuk? Beberapa provinsi di Indonesia sudah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027.

Salah satunya DKI Jakarta yang menetapkan kenaikan UMP 2027 sebesar Rp6.136.941.

UMP DKI Jakarta 2027 ini naik 7,1 persen atau sekitar Rp407 ribuan jika dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp5.729.876.

"Saya sudah menandatangani Kepgub (keputusan gubernur) Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di kawasan Jakarta Pusat, Jumat 20 November 2026.

Berikut daftar wilayah yang UMP 2027 tertinggi:

1. DKI Jakarta dengan UMP 2027 Rp 6.136.941, naik Rp 407.065

2. Bali dengan UMP Rp4.559.287 naik 42,15 persen