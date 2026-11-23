Ini Perbandingan Kenaikan UMP DKI Jakarta 5 Tahun Terakhir, 2027 Tertinggi?

JAKARTA - Ini Perbandingan Kenaikan UMP DKI Jakarta 5 Tahun Terakhir 2027 Tertinggi? Pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2027, sebesar Rp6.136.941.

Keputusan besaran UMP 2027 juga telah dikuatkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub).

Pramono meyakini, keputusan Pemprov DKI Jakarta menetapkan UMP 2027 tersebut tentunya tidak bersifat bulat atau tidak disepakati oleh kelompok buruh dan pengusaha.

"Begitu saya sudah mengeluarkan pergub mengenai UMP, saya tahu bahwa UMP ini pasti kesepakatan enggak akan pernah bisa bulat. Apakah itu dari buruh, apakah itu juga dari pengusaha," kata Pramono saat ditemui di Jakarta Utara.

Dia menegaskan keputusan menetapkan UMP ini berpedoman pada peraturan pemerintah (PP), surat edaran Menteri Ketenagakerjaan dan sejalan dengan UU Perlindungan Ketenagakerjaan.

Pemprov DKI tentunya mempertimbangkan banyak hal, termasuk memikirkan kelompok buruh dan pengusaha sebelumnya angka Rp6,2 juta itu ditetapkan.