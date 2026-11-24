Menaker Pastikan Korban Kebakaran Pabrik Permen Fonusa Dapat Pesangon dan Santunan

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan pekerja korban kebakaran pabrik PT Fonusa Agung Mulia di Kawasan Industri Pancatama, Cikande, Kabupaten Serang, Banten, maupun keluarga korban meninggal dunia mendapatkan hak-haknya.

Hak tersebut meliputi pesangon hingga santunan BPJS Ketenagakerjaan. Yassierli mengatakan, pemerintah akan memastikan pemenuhan hak pekerja terdampak tragedi kebakaran tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Hak tersebut meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja maupun keluarga pekerja yang meninggal dunia juga berhak memperoleh manfaat dan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Yassierli saat meninjau lokasi kebakaran, Senin (23/11/2026).

Selain memastikan hak korban terpenuhi, Kemnaker juga akan mengawal proses investigasi kebakaran pabrik tersebut hingga tuntas. Kemnaker telah menerjunkan Pengawas Ketenagakerjaan dan ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk mengawal pemeriksaan serta memastikan aspek keselamatan kerja menjadi bagian dari investigasi.

Dalam kesempatan tersebut, Yassierli menyampaikan duka mendalam kepada para korban dan keluarga yang terdampak musibah tersebut.

"Kami menyampaikan duka yang mendalam kepada para korban dan keluarga. Bagi kami, setiap nyawa pekerja sangat berharga dan tidak dapat digantikan atau dinilai dengan apa pun, terlebih peristiwa ini menyangkut 25 pekerja," ujarnya.

Dia mengatakan, peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh pelaku industri bahwa keselamatan dan kesehatan kerja harus menjadi prioritas utama. Karena itu, Kemnaker akan terus mengawal proses pemeriksaan untuk memastikan penyebab kejadian serta berbagai aspek kepatuhan terhadap norma dan standar K3 dapat ditelusuri secara menyeluruh.

Setelah proses evakuasi dan pendinginan dinyatakan selesai oleh pihak berwenang, Tim Kemnaker akan melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap penerapan K3 di PT Fonusa Agung Mulia. Pemeriksaan tersebut mencakup kelayakan teknis peralatan dan fasilitas kerja, penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3), kondisi lingkungan kerja dan kesehatan, serta kompetensi sumber daya manusia.

Selain itu, tim juga akan memeriksa kesiapan sistem tanggap darurat, termasuk jalur evakuasi, sistem deteksi dini, ketersediaan alat pemadam kebakaran, serta keberadaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) atau Komite K3.

Yassierli menegaskan, apabila dalam proses investigasi ditemukan adanya kelalaian atau pelanggaran terhadap norma dan standar K3 yang membahayakan keselamatan pekerja, Kemnaker akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Apabila dalam proses investigasi ditemukan adanya kelalaian atau pelanggaran terhadap norma dan standar K3 yang membahayakan keselamatan pekerja, kami tidak akan ragu untuk memprosesnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.