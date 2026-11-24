Daftar Kenaikan UMP 2027 di 33 Provinsi: Jakarta Tertinggi, NTT Terendah

, Jurnalis-Selasa, 24 November 2026 |08:54 WIB

Daftar Kenaikan UMP 2027 di 33 Provinsi: Jakarta Tertinggi, NTT Terendah (Foto: Ilustrasi UMP 2027/Dokumentasi BRI)

JAKARTA - Sebanyak 33 provinsi dari total 38 provinsi sudah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan upah tertinggi sebesar Rp6.136.941. UMP DKI Jakarta naik 7,1 persen.

Namun, Bali menjadi provinsi dengan persentase kenaikan UMP 2027 terbesar yaitu 42 persen menjadi Rp4.559.287.

Sementara, UMP Nusa Tenggara Timur (NTT) 2027 menjadi UMP terendah sebesar Rp2.602.441 dengan persentase kenaikan 5,9 persen.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamennaker) Afriansyah Noor menyampaikan bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di seluruh daerah dipastikan tuntas sebelum bulan Desember 2026.

​"UMP sudah ditetapkan, pokoknya sebelum bulan Desember ini sudah ditetapkan semua," katanya, Senin 23 November 2026.

Pihaknya telah mendata seluruh informasi terkait UMP tersebut dan akan melakukan penghitungan lebih lanjut.

Provinsi yang belum menetapkan UMP, lanjutnya, akan segera didorong dan diingatkan agar proses penetapan berjalan tepat waktu.

Daftar UMP 2027 di 33 Provinsi

UMP 2027 di Jawa

1. DKI Jakarta

UMP DKI Jakarta 2027 naik 7,1 persen menjadi Rp6.136.941

2. Banten

UMP Banten 2027 naik 8,7 persen menjadi Rp3.372.828

3. DI Yogyakarta

UMP Yogyakarta 2027 naik 12,7 persen menjadi Rp2.725.000

4. Jawa Barat

UMP Jawa Barat 2027 naik 29,4 persen menjadi Rp3.000.000

5. Jawa Tengah

UMP Jawa Tengah 2027 naik 14,1 persen menjadi Rp 2.655.454

6. Jawa Timur

UMP Jawa Timur 2027 naik 11,5 persen menjadi Rp2.730.000

UMP 2027 di Sumatera

7. Aceh

UMP Aceh 2027 naik 6,7 persen menjadi Rp4.197.000

8. Sumatera Utara

UMP Sumatera Utara 2027 naik 5,6 persen menjadi Rp3.410.000

9. Sumatera Barat

UMP Sumatera Barat 2027 naik 6,2 persen menjadi Rp3.383.258

10. Sumatera Selatan

UMP Sumatera Selatan 2027 naik 6,7 persen menjadi Rp4.210.059

11. Kepulauan Riau

UMP Kepri 2027 naik 9,0 persen menjadi Rp4.229.356

12. Riau

UMP Riau 2027 naik 6,6 persen menjadi Rp4.031.142

13. Lampung

UMP Lampung 2027 naik 7,7 persen menjadi Rp3.285.152

14. Bengkulu

UMP Bengkulu 2027 naik 7,7 persen menjadi Rp3.285.152

15. Jambi

UMP Jambi 2027 naik 6,9 persen menjadi Rp3.711.516

16. Kepulauan Bangka Belitung

UMP Kepulauan Bangka Belitung 2027 naik 6,5 persen menjadi Rp4.299.000