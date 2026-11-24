JAKARTA - Sebanyak 33 provinsi dari total 38 provinsi sudah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan upah tertinggi sebesar Rp6.136.941. UMP DKI Jakarta naik 7,1 persen.
Namun, Bali menjadi provinsi dengan persentase kenaikan UMP 2027 terbesar yaitu 42 persen menjadi Rp4.559.287.
Sementara, UMP Nusa Tenggara Timur (NTT) 2027 menjadi UMP terendah sebesar Rp2.602.441 dengan persentase kenaikan 5,9 persen.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamennaker) Afriansyah Noor menyampaikan bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di seluruh daerah dipastikan tuntas sebelum bulan Desember 2026.
"UMP sudah ditetapkan, pokoknya sebelum bulan Desember ini sudah ditetapkan semua," katanya, Senin 23 November 2026.
Pihaknya telah mendata seluruh informasi terkait UMP tersebut dan akan melakukan penghitungan lebih lanjut.
Provinsi yang belum menetapkan UMP, lanjutnya, akan segera didorong dan diingatkan agar proses penetapan berjalan tepat waktu.
1. DKI Jakarta
UMP DKI Jakarta 2027 naik 7,1 persen menjadi Rp6.136.941
2. Banten
UMP Banten 2027 naik 8,7 persen menjadi Rp3.372.828
3. DI Yogyakarta
UMP Yogyakarta 2027 naik 12,7 persen menjadi Rp2.725.000
4. Jawa Barat
UMP Jawa Barat 2027 naik 29,4 persen menjadi Rp3.000.000
5. Jawa Tengah
UMP Jawa Tengah 2027 naik 14,1 persen menjadi Rp 2.655.454
6. Jawa Timur
UMP Jawa Timur 2027 naik 11,5 persen menjadi Rp2.730.000
7. Aceh
UMP Aceh 2027 naik 6,7 persen menjadi Rp4.197.000
8. Sumatera Utara
UMP Sumatera Utara 2027 naik 5,6 persen menjadi Rp3.410.000
9. Sumatera Barat
UMP Sumatera Barat 2027 naik 6,2 persen menjadi Rp3.383.258
10. Sumatera Selatan
UMP Sumatera Selatan 2027 naik 6,7 persen menjadi Rp4.210.059
11. Kepulauan Riau
UMP Kepri 2027 naik 9,0 persen menjadi Rp4.229.356
12. Riau
UMP Riau 2027 naik 6,6 persen menjadi Rp4.031.142
13. Lampung
UMP Lampung 2027 naik 7,7 persen menjadi Rp3.285.152
14. Bengkulu
UMP Bengkulu 2027 naik 7,7 persen menjadi Rp3.285.152
15. Jambi
UMP Jambi 2027 naik 6,9 persen menjadi Rp3.711.516
16. Kepulauan Bangka Belitung
UMP Kepulauan Bangka Belitung 2027 naik 6,5 persen menjadi Rp4.299.000