Peta Perdagangan Dunia Berubah, RI Berpeluang Genjot Ekspor dan Investasi pada 2027

Perubahan peta perdagangan dan geopolitik global membuka peluang Indonesia untuk memperluas pasar ekspor. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Perubahan peta perdagangan dan geopolitik global membuka peluang Indonesia untuk memperluas pasar ekspor, menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2027. Namun, peluang tersebut perlu dioptimalkan melalui langkah konkret agar menghasilkan investasi riil dan menciptakan lapangan kerja.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, mengatakan perubahan rantai pasok global dan fragmentasi perdagangan internasional menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat posisi dalam perekonomian dunia.

"Kita melihat adanya fragmentasi perdagangan internasional, perubahan lanskap geopolitik global, pertarungan teknologi, serta perubahan rantai pasok global," ujar Esther dalam Forum Diskusi Proyeksi Ekonomi Indonesia 2027 di Jakarta, Rabu (25/11/2026).

Menurut Esther, Indonesia tidak cukup hanya bertahan menghadapi perubahan tersebut. Pemerintah dan pelaku usaha perlu memanfaatkan pergeseran perdagangan global untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

"Saya harap Indonesia tidak hanya mampu bertahan, tetapi Indonesia bisa memanfaatkan peluang atas perubahan-perubahan yang ada di dunia global," katanya.