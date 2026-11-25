Demi Gabung OECD, RI Revisi 3 Undang-Undang Sekaligus

Proses Indonesia untuk bergabung sebagai anggota penuh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) telah mencapai sekitar 80 persen. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Proses Indonesia untuk bergabung sebagai anggota penuh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) telah mencapai sekitar 80 persen. Namun, pemerintah masih harus menyelesaikan sejumlah persyaratan, termasuk merevisi tiga undang-undang agar sesuai dengan standar organisasi internasional tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan proses aksesi Indonesia mencakup 25 bagian atau section. Dari seluruh tahapan tersebut, sekitar 80 persen telah diselesaikan pemerintah.

"Terkait dengan proses, ada 25 section, kira-kira 80 persen sudah bisa menyelesaikan," kata Airlangga dalam konferensi pers bersama Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann di Jakarta, Rabu (25/11/2026).

Untuk memenuhi standar keanggotaan OECD, pemerintah tengah menyiapkan revisi tiga undang-undang, yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Undang-Undang Persaingan Usaha, dan Undang-Undang Statistik.

Penyusunan revisi UU Tipikor melibatkan Kementerian Hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara itu, pembaruan regulasi persaingan usaha dikoordinasikan bersama Kementerian Perdagangan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Adapun revisi regulasi statistik disiapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dengan kemungkinan melibatkan Kementerian Keuangan.