RI Siapkan 15.000 Insinyur Muda untuk Garap Industri Semikonduktor

Pemerintah menyiapkan pelatihan bagi 15.000 insinyur muda untuk memperkuat industri semikonduktor nasional. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan pelatihan bagi 15.000 insinyur muda untuk memperkuat industri semikonduktor nasional. Langkah ini dilakukan melalui kerja sama dengan perusahaan teknologi Arm Limited sekaligus untuk menangkap peluang pertumbuhan permintaan cip global di tengah ekspansi industri pusat data (data center).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pengembangan sumber daya manusia (SDM), khususnya tenaga ahli di bidang desain cip, menjadi salah satu kebutuhan utama dalam membangun ekosistem semikonduktor Indonesia.

"Kita sudah kerja sama dengan Arm Limited, dan ini untuk pelatihan 15.000 young engineer kita. Jadi arah kita kalau semikonduktor peningkatannya ke young engineer," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (25/11/2026).

Menurut Airlangga, Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan industri semikonduktor karena didukung sejumlah infrastruktur, termasuk ketersediaan energi hijau dan jalur logistik. Dukungan tersebut perlu dimanfaatkan agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi produk semikonduktor, tetapi juga berperan dalam rantai pasok industri global.

Ia mengingatkan meningkatnya kebutuhan cip seiring ekspansi pusat data harus menjadi momentum untuk memperkuat industri dalam negeri.