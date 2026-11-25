Rupiah Anjlok ke Rp18.332 per USD, Tertekan Geopolitik dan Sentimen MSCI

Nilai tukar Rupiah ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Rabu (25/11/2026). (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Nilai tukar Rupiah ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Rabu (25/11/2026). Rupiah turun 102 poin atau 0,56 persen ke level Rp18.332 per dolar AS, tertekan meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta kekhawatiran investor terhadap prospek pasar modal Indonesia menyusul sikap MSCI.

Analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan, salah satu sentimen eksternal yang menekan rupiah berasal dari meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi tersebut dipicu serangkaian serangan terhadap kapal komersial serta ancaman Iran untuk memperketat kendali atas jalur perairan strategis tersebut.

"Berdasarkan informasi dari Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO) melaporkan bahwa tiga kapal lainnya terkena proyektil saat berlayar ke arah timur melalui Selat Hormuz," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Kantor berita Iran, Fars, secara terpisah melaporkan sebuah kapal tanker keempat menghantam ranjau pada Selasa. Insiden tersebut menambah rangkaian serangan terhadap kapal komersial yang melintasi kawasan tersebut.

Teheran mengancam akan memperketat kendali atas Selat Hormuz hingga sejumlah tuntutannya dipenuhi. Tuntutan tersebut mencakup pencabutan blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, pelonggaran sanksi, serta pelepasan aset Iran yang dibekukan.