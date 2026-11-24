Rupiah Tertekan ke Level Rp18.230 per USD, Ini Pemicunya

Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup melemah 27 poin atau 0,15% ke level Rp18.230 per dolar AS pada perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup melemah 27 poin atau 0,15% ke level Rp18.230 per dolar AS pada perdagangan hari ini. Pelemahan rupiah dipengaruhi sentimen eksternal, terutama kekhawatiran kelebihan pasokan minyak dunia dan ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah.

Analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan, kekhawatiran terhadap kelebihan pasokan (glut) minyak saat ini lebih mendominasi perhatian pasar dibandingkan gejolak yang masih berlangsung di Timur Tengah.

Menurut Ibrahim, sejumlah produsen minyak di kawasan tersebut mulai mencari jalur distribusi alternatif untuk menghindari hambatan di Selat Hormuz dan Laut Merah. Selain itu, pembukaan kembali jalur pipa Sharara di Libya diperkirakan dapat menambah pasokan minyak dari Afrika Utara.

"Para produsen di Timur Tengah dilaporkan tengah mencari jalur pasokan alternatif untuk menghindari hambatan di Selat Hormuz dan Laut Merah. Di sisi lain, terdapat laporan bahwa jalur pipa Sharara di Libya telah dibuka kembali, yang diperkirakan akan menopang pasokan minyak di Afrika Utara," tulis Ibrahim dalam risetnya, Selasa (24/11/2026).

Di sisi lain, ketegangan geopolitik di Timur Tengah masih menjadi perhatian pelaku pasar. Angkatan Laut Garda Revolusi Iran menyatakan tiga kapal tanker minyak yang dianggap melanggar aturan terbakar setelah menghantam ranjau laut di Selat Hormuz pada Senin. Laporan tersebut disampaikan media pemerintah Iran, Press TV.