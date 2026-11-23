Rupiah Rebound ke Rp18.203, Ini Sentimennya

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat pada perdagangan Senin (23/11/2026). (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat pada perdagangan Senin (23/11/2026). Rupiah naik 67 poin atau 0,37 persen ke level Rp18.203 per dolar AS.

Analis pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan penguatan rupiah dipengaruhi sejumlah sentimen eksternal, termasuk perkembangan geopolitik di Timur Tengah dan ekspektasi kebijakan moneter AS.

Dari sisi geopolitik, pasar merespons positif keputusan Presiden AS Donald Trump untuk menunda serangan baru terhadap Iran hingga setelah pemilihan paruh waktu (midterm elections) di AS.

Meski demikian, Trump pada akhir pekan lalu menyatakan kemungkinan kembali melancarkan serangan terhadap Iran setelah Tahun Baru jika negosiasi kedua negara tidak mencapai kesepakatan.

“Meskipun sebelumnya sempat menahan diri dari tindakan militer lebih lanjut, Trump menyatakan pada akhir pekan lalu bahwa ia cenderung akan kembali melancarkan serangan terhadap Iran setelah Tahun Baru jika negosiasi gagal mencapai kesepakatan,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Di sisi lain, ketegangan di kawasan Timur Tengah masih meningkat. Iran dilaporkan melancarkan serangan baru terhadap Bahrain, yang menjadi lokasi pangkalan militer AS.