Era Digital, Bagaimana Industri Pencetakan Uang Logam Bersaing?

JAKARTA - Industri pencetakan uang logam menghadapi tantangan di era modern dan teknologi digital. Hal ini pun dibahas 26 negara dalam 22nd Technical Meeting of the Mints in ASEAN (Teman) Conference 2026 di Sanur, Bali.

Forum internasional yang dihadiri oleh delegasi dari 26 negara ini mempertemukan para pemimpin industri pembuat logam dan penyedia teknologi dari lintas benua. Ini juga menandai langkah strategis Indonesia dalam memperkuat kolaborasi regional sekaligus mempromosikan kekayaan budaya Nusantara.

Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) Tedi Bharata mendukung penuh terhadap kiprah strategis BUMN Indonesia di kancah industri mint internasional.

“Penyelenggaraan Teman Conference ke-22 di Bali mencerminkan dukungan penuh pemerintah dan pemilik modal dalam mendorong BUMN Indonesia mengambil peran kepemimpinan di tingkat internasional," katanya dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Dia menambahkan, forum ini sangat strategis untuk memperkuat ketahanan dan daya saing industri pencetakan uang di kawasan ASEAN.

"Sekaligus membuktikan bahwa transformasi teknologi dapat berjalan beriringan dengan prinsip keberlanjutan serta pelestarian nilai budaya,” ujar Tedi.

Dalam enam sesi pleno (plenary session) yang berlangsung selama dua hari penuh pada 17-18 November 2026 tersebut membedah lima pilar utama industri pencetakan uang logam (minting), yakni sustainability, innovation, resilience in minting, the future materials in minting serta coins as cultural icons.

Pada plenary session hari pertama, pembahasan berfokus pada transformasi siklus hidup koin agar tetap relevan, aman, dan berdaya saing di era modern.

Para delegasi dan pakar industri mengulas pentingnya memadukan pelestarian warisan budaya dengan teknologi digital interaktif, seperti pemanfaatan Augmented Reality (AR), serta perancangan koin yang inklusif dan ramah pengguna.

Sesi hari pertama juga menyoroti penguatan fitur keamanan anti-pemalsuan sejak tahap awal desain, penerapan ekonomi sirkular melalui daur ulang limbah produksi dan uang tidak layak edar, hingga adopsi teknologi manufaktur presisi seperti 3D printing, metalurgi serbuk, dan ukir laser untuk memangkas waktu serta limbah produksi.