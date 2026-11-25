Hana Bank Raup Laba Rp541,86 Miliar hingga Kuartal III-2026, Naik 12,63 Persen

JAKARTA - PT Bank KEB Hana Indonesia (Hana Bank) membukukan laba bersih Rp541,86 miliar hingga kuartal III 2026, tumbuh 12,63% secara year-on-year (yoy). Pertumbuhan laba tersebut ditopang oleh keberhasilan bank melakukan efisiensi, tercermin dari beban operasional yang menurun menjadi Rp656,97 miliar dari Rp776,19 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Dari sisi intermediasi, kredit yang diberikan tumbuh 8,03% yoy menjadi Rp43,30 triliun. Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) naik 0,68% yoy menjadi Rp27,85 triliun, yang didominasi oleh deposito. Pertumbuhan kredit turut mendorong peningkatan aset sebesar 7,70% yoy menjadi Rp55,39 triliun.

Di tengah pertumbuhan kredit, kualitas kredit pun tetap terjaga dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) gross 0,44% dan NPL net 0,18%, membaik dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Rasio NPL tersebut juga lebih baik dari NPL gross dan net industri perbankan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu masingmasing 2,07% dan 0,82%1.

Direktur Branch Business Hana Bank, Hendri Setiawan menyampaikan bahwa pencapaian kinerja hingga kuartal III 2026 mencerminkan upaya Hana Bank dalam menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan sekaligus melakukan efisiensi.

“Melihat pencapaian hingga kuartal III 2026, kami optimistis mampu mencapai target tahun 2026. Kami akan terus menjaga momentum pertumbuhan dengan memperkuat fundamental bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional,” kata Hendri.