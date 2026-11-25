Harga Bitcoin Tertekan Sepanjang November 2026, Ada Apa?

JAKARTA - Bitcoin mengalami tekanan sepanjang November 2026 setelah bergerak di kisaran USD78.000 pada awal bulan dan turun ke level terendah sekitar USD55.700 pada Sabtu (21/11), sebelum kembali bergerak ke area USD60.000 pada Selasa (24/11).

Pergerakan tersebut terjadi di tengah perubahan ekspektasi suku bunga Amerika Serikat (AS), arus keluar dana dari ETF Bitcoin spot, ketegangan geopolitik, serta meningkatnya kehati-hatian investor terhadap aset berisiko. Koreksi Bitcoin perlu dilihat dalam konteks pergerakan pasar keuangan global dan perubahan likuiditas, bukan hanya dari satu faktor.

“Dalam beberapa pekan terakhir, tekanan terhadap Bitcoin berlangsung bersamaan dengan meningkatnya kehati-hatian investor terhadap risiko. Arah suku bunga, arus dana ETF, dan pergerakan pasar saham menjadi beberapa indikator yang perlu diperhatikan untuk memahami perubahan sentimen dan likuiditas,” ujar Chief Marketing Officer Indodax Aloysia Dian di Jakarta, Rabu (25/11/2026).

Risalah atau notulen rapat Federal Open Market Committee (FOMC) yang dirilis pada Jumat (18/11) menunjukkan hampir seluruh peserta rapat menilai kenaikan suku bunga lanjutan kemungkinan masih diperlukan untuk mengendalikan inflasi. Ekspektasi kebijakan moneter yang lebih ketat dapat membuat investor lebih selektif terhadap aset volatil dan fluktuatif seperti Bitcoin.

Tekanan juga terlihat dari sisi investor institusional. Berdasarkan data SoSoValue, sepanjang November hingga 20 November 2026, ETF Bitcoin spot AS mencatat arus keluar bersih sekitar USD4,14 miliar, menunjukkan melemahnya permintaan melalui salah satu kanal utama investor institusional terhadap Bitcoin. Kondisi ini menjadi salah satu indikator bahwa minat investor terhadap Bitcoin sedang melemah dan menambah tekanan jual di pasar.

Di sisi lain, dinamika pasar saham teknologi turut menjadi salah satu faktor yang dicermati pelaku pasar kripto. Anthropic resmi melantai di Nasdaq pada Kamis (19/11), menambah alternatif eksposur investor terhadap sektor kecerdasan buatan (AI).