DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Kadin ke Paripurna

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Kamar Dagang dan Industri (RUU Kadin) untuk dibahas dalam rapat paripurna untuk disetujui menjadi undang-undang.

"Apakah laporan Panja terkait hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kamar Dagang dan Industri dapat kita setujui?," kata Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini, dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11/2026).

"Setuju," dijawab hadirin fraksi dari sejumlah partai dan perwakilan pemerintah.

Ketua Panja RUU Kadin Adisatrya Suryo Sulisto melaporkan bahwa rumusan akhir beleid tersebut sudah rampung disusun secara ringkas dan terstruktur.

"Hasil akhir pembahasan RUU Kadin terdiri dari 11 bab dan 23 pasal, dengan pokok-pokok pikiran yang tertuang di dalamnya," ujar Adisatrya.

Pokok pikiran tersebut dimulai dari pendefinisian Kadin sebagai wadah induk bagi pelaku usaha dan organisasi pelaku usaha guna mempertegas kedudukannya sebagai representasi resmi dunia usaha serta mitra strategis pemerintah dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan perekonomian.

Keberadaan wadah induk itu diharapkan mampu menyatukan aspirasi tanpa menghilangkan kebebasan pelaku usaha atau organisasinya menyampaikan pendapat secara mandiri sesuai ketentuan perundang-undangan, seiring penegasan prinsip kemandirian untuk menjamin independensi kelembagaan saat memperjuangkan kepentingan usaha.

Untuk memperjelas orientasi serta ruang lingkup kerjanya agar memberi manfaat konkret bagi seluruh anggota, beleid tersebut merinci pembagian tugas utama organisasi.