Kadin Luncurkan Asosiasi DPO Indonesia, Perkuat Proteksi Data Pribadi Dunia Usaha

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meresmikan peluncuran Asosiasi Data Protection Officer (DPO) Indonesia guna memperkuat proteksi data pribadi demi menopang dunia usaha. Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan kesiapan pelaku industri menghadapi penegakan aturan perlindungan data yang kian ketat pada awal tahun depan.

Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin Indonesia Bidang Komunikasi dan Informatika, Clarissa Hary Tanoesoedibjo, menilai kehadiran wadah profesi tersebut krusial untuk menjaga konsistensi pengamanan informasi di sektor industri.

"Di situlah peran DPO menjadi sangat strategis, karena memastikan standar perlindungan data pribadi tidak berhenti di kantor pusat, tapi ikut dijalankan oleh setiap vendor dan mitra di dalam ekosistem," ujar Clarissa dalam peluncuran Asosiasi DPO yang dibalut dalam forum DPO Summit, di Jakarta, Selasa (24/11/2026).

Clarissa menjelaskan bahwa perlindungan data tidak bisa diserahkan kepada satu orang atau satu divisi saja, melainkan butuh keterlibatan direksi, unit bisnis, bagian hukum, manajemen risiko, IT, hingga tim keamanan. Peran penghubung tersebut hanya efektif apabila organisasi ikut bergerak memberi dukungan tata kelola yang jelas.

Terlebih, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2026 menegaskan DPO harus independen dan punya akses ke pimpinan puncak termasuk direksi, sehingga pemimpin usaha wajib memberi ruang di meja direksi beserta dukungan seluruh fungsi mulai dari IT, legal, risk, hingga unit usaha.

Menurut dia, keberhasilan peran penghubung antar lini itu akan terukur dari penerapannya di lapangan.

"Peran DPO adalah menerjemahkan pasal-pasal regulasi menjadi proses kerja, keputusan bisnis, dan kontrol yang nyata," kata Clarissa.