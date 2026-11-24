Kadin Tekankan Proteksi Data Pribadi Jadi Fondasi Kepercayaan di Dunia Usaha

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (WKU) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Komunikasi dan Informatika, Clarissa Tanoesoedibjo, menyoroti urgensi proteksi data pribadi bagi kepentingan dunia usaha di tengah percepatan digitalisasi.

Pengamanan informasi pelanggan dinilai tidak lagi cukup dipandang sebagai pemenuhan aturan belaka, melainkan penopang utama keberlangsungan industri.

Clarissa menegaskan soal keseriusan perusahaan menjaga data konsumen menentukan daya tahan bisnis dalam jangka panjang.

"Kadin melihat perlindungan data pribadi ini bukan hanya sekadar compliance cost, tetapi sebagai sebuah trust infrastructure, sebuah investasi untuk keberlangsungan usaha," ujar Clarissa dalam forum DPO Summit, di Jakarta, Selasa (24/11/2026).

Pelaku industri kini menghadapi ujian untuk meyakinkan konsumen bahwa data mereka aman, baik di sistem internal perusahaan maupun di tangan vendor dan mitra kerja. Tantangan serupa muncul dalam pemanfaatan agentic AI agar inovasi tersebut tidak mempertaruhkan data pelanggan.

Persoalan ini tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri karena menuntut keterlibatan direksi, unit bisnis, bagian hukum, manajemen risiko, IT, hingga tim keamanan. Peran Data Protection Officer (DPO) pun menjadi penghubung antarlini apabila organisasi memberi dukungan tata kelola yang jelas.

Clarissa menilai tantangan tersebut menuntut pembuktian nyata dari setiap perusahaan dalam menjalankan aturan yang berlaku.

"Bagaimana kami bisa memastikan kepatuhan yang kami bangun benar-benar berjalan, bukan hanya statis hitam di atas putih?" kata Clarissa.