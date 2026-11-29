Jadwal Resmi CPNS 2026 dari Pendaftaran, Seleksi Administrasi hingga SKB

Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Prioritas Nasional 2026 telah resmi dibuka sejak 27 November 2026. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Prioritas Nasional 2026 telah resmi dibuka sejak 27 November 2026. Setelah tahap pendaftaran, pemerintah menjadwalkan seleksi administrasi pada pekan pertama Desember 2026, kemudian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada Januari hingga Maret 2027.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan seluruh tahapan seleksi tersebut telah disepakati melalui rapat pleno Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Pemerintah menyiapkan rangkaian seleksi untuk memenuhi kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) pada sektor prioritas nasional.

Bagi peserta yang telah mendaftar melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN), tahapan berikutnya adalah menunggu hasil seleksi administrasi pada Desember mendatang. Peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dapat melanjutkan ke tahapan SKD dan SKB sesuai jadwal yang ditetapkan.

Rini sebelumnya mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap seleksi CPNS 2026 sudah terlihat sebelum pendaftaran resmi dibuka. Hingga Rabu (25/11/2026), lebih dari 278 ribu orang telah mengisi akun SSCASN.

"Sampai hari ini sudah lebih dari 278 ribu orang mengisi akun SSCASN. Kami mengimbau calon pelamar menyiapkan dokumen sejak awal, karena kalau mengumpulkan di belakang biasanya agak susah masuk," ujar Rini.