JAKARTA – Perekonomian tahun depan diyakini tumbuh lebih baik meski terdapat sejumlah tantangan.

Salah satu penopangnya adalah meningkatnya har ga komoditas dalam beberapa bulan terakhir. Sinyal perbaikan ekonomi tahun depan juga didukung oleh kon disi perekonomian dunia yang terus menunjukkan pening katan. Hal ini menjadi pijak an pemerintah yang me matok angka pertumbuhan eko nomi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 di kisaran 5,4%, lebih tinggi dibanding target per tum buhan ekonomi pada RAPBN 2017 sebesar 5,2%.

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan, pada akhir 2017 hingga awal 2018 tandatan da perbaikan ekonomi dunia akan dilihat dari membaiknya harga-harga komoditas, seperti harga batu bara yang saat ini sudah mendekati USD100 per ton. Begitu pula dengan harga mi nyak sawit mentah (crude palm oil /CPO) yang mulai merang kak naik di atas USD600 per ton. Adapun harga minyak bu mi juga kini sudah ber tengger di kisaran USD55 per barel.

”Harga komoditas sudah beranjak naik. Dengan begitu, kita bisa lebih optimistis perekonomian Indonesia bisa lebih baik lagi,” ujar Wapres saat men jadi pem bicara kunci pada Breakfast Meeting: Prospek Ekonomi Indonesia 2018 di Jakarta kemarin. Dia melanjutkan, kenaikan harga komoditas akan me ningkat kan penerimaan pajak dari pajak pertambahan nilai (PPn) mau pun pajak penghasilan (PPh) yang akan dibayarkan pada tahun depan. ”Maka kita melihat optimisme di tahun depan walaupun dunia mempunyai banyak masalah akibat konflik di Timur Tengah, Korea, dan beberapa negara lain di dunia, tapi secara umum diharapkan lebih baik,” ungkapnya.

Optimisme juga di sam paikan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo. Menurutnya, ekonomi Indonesia akan terus tumbuh menyusul ada nya perbaikan ekonomi dunia yang diprediksi berada di ang ka 3,6% sepanjang 2017. Hanya, ke depan ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi, yakni harus mampu menjaga pertumbuhan agar tetap kuat, tinggi, dan inklusif sehingga tidak naik turun karena fluk tuasi harga komoditas.

”Kami melihat prospek pereko nomian Indonesia 2018 ber kisar 5,1-5,8%. DPR sudah me nyetujui 5,4%, ini sejalan dengan proyeksi BI dan juga inflasi 2018 akan lebih baik dari inflasi ta hun ini. Jadi secara umum stabilitasi sistem keuangan kita baik dan stabilitas makro ekono mi kita baik,” ungkapnya. Kalangan pengusaha juga me nilai, secara umum kondisi eko nomi Indonesia menunjukkan perbaikan.

Salah satunya terlihat dari naiknya peringkat ke mudahan berusaha (Ease of Doing Business/EODB) dari semula di urutan 91 menjadi urutan ke-72 tahun ini. ”Rating EODB naik, namun ma sih ada beberapa yang harus di perbaiki seperti kebijakan yang tidak konsisten dari pe meri n tah serta masalah upah tenaga kerja,” ujar Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani. Selain itu, dibutuhkan har moni sasi kebijakan antara pe me rintah pusat dan daerah se hingga tidak menambah beban investor.

”Dari sisi perpajakan, agresivitas pajak dari Ditjen Pajak cukup membuat khawatir. Ini k ami sampaikan juga dengan Menteri Keuangan agar bisa dilakukan dengan cara yang baik, terbuka, dan elegan,” paparnya. Sementara itu, Direktur Ekse ku tif Center of Reform on Eco nomics (CORE) Mo hammad Faisal mengatakan, sektor eko nomi global memang menun jukkan adanya perbaikan. Un tuk itu, yang diperlukan adalah mentransmisikan kondisi glo bal ke ekonomi domestik dengan baik. ”Itu akan bergantung da ri kebijakan yang tepat di da lam negeri,” ujarnya. Faisal menuturkan, meski me masuki tahun politik, dari sisi belanja pemerintah akan cen derung ekspansif. Se men tara untuk sektor swasta akan cen derung menunggu sambil me lihat perkembangan yang ter jadi di tahun depan.

”Khususnya para pelaku usaha yang dekat dengan pemerintah, terutama yang besar-besar akan wait and see melihat perkembangan yang terjadi,” ucapnya.

(rzy)