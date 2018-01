JAKARTA - Selasar Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) lantai I Tower II roboh sehingga menimbulkan korban. Hingga saat ini jumlah korban tercatat hingga mencapai 72 orang.

Director of Cushman and Wakefield sebagai pengelola Gedung BEI Farida Riyadi mengatakan bahwa biaya pengobatan seluruh korban akan ditanggung oleh Cushman and Wakefield.

"Biaya korban akan ditanggung seluruhnya oleh pengelola gedung," ujarnya di Gedung BEI, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Sementara itu, Kadiv Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto, mengungkapkan bahwa korban luka hingga saat ini mencapai 72 orang. Dia memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

Korban yang dilarikan ke RS Siloam sebanyak 28 orang, RS AL Mintohardjo sebanyak 17 orang, RS. Pusat Pertamina sebanyak 7 orang, dan RS. Jakarta sebanyak 20 orang.

"Masih ada satu di RS Tarakan di Jakarta Pusat, satu orang. Dari 72 tersebut satu orang korban di RS. Jakarta sudah boleh pulang dan dua orang dari RSPP sudah boleh pulang," kata dia.

