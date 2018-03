JAKARTA - Ratusan penambang batu bara skala kecil diperkirakan bakal gulung tikar, menyusul adanya ketentuan harga jual batu bara untuk pembangkit listrik yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang besarannya di bawah biaya produksi.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia menegaskan, pada prinsipnya APBI mematuhi keputusan yang telah ditetapkan pemerintah dan menjalankan apa yang telah diamanatkan dalam Kepmen. Beberapa keluhan dari pengusaha juga diakomodasi dengan baik oleh pemerintah, misalnya soal ketentuan yang awalnya berlaku surut Januari 2018, akhirnya direvisi.

"Namun dalam perjalanannya, ada imbas lain dari keberadaan Kepmen ini yang perlu dicermati. Dalam hal ini adalah kelanjutan nasib penambang-penambang kecil," kata Hendra di Jakarta, kemarin.

Mengacu pada Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1395K/30/MEM/2018 tentang Harga Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum, disebutkan bahwa harga jual batu bara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum USD70 per metrik ton Free On Board (FOB) Vessel yang didasarkan atas spesifikasi acuan pada kalori 6.322 kcal per kg GAR, total moisture 8%, total sulphur 0,8% dan ash 15%.

Adapun jika spesifikasinya berbeda, maka menggunakan formula yang sudah ditentukan, yang merupakan bagian tak terpisah dari Kepmen tersebut. "Harga acuan dalam Kepmen disebutkan USD70 per ton, tapi harus diingat itu adalah untuk kalori 6.322," ungkapnya.

Sementara batu bara yang diserap oleh pembangkit listrik umumnya di kisaran 4.000-5.000 kalori, dan batu bara yang diproduksi penambang kecil bahkan banyak yang di bawah itu. "Harga jualnya sekitar USD30-40 per ton, dan yang termurah bahkan ada yang USD17 per ton. Ini tentunya di bawah biaya produksi," tegas Hendra.

Menurut Hendra, bagi perusahaan batu bara skala besar, harga itu masih bisa ditutupi dengan adanya pendapatan dari ekspor batubara. "Bagi perusahaan besar, secara kumulatif mungkin tidak rugi, hanya margin keuntungan yang berkurang karena tertutupi oleh pendapatan dari ekspor," ujarnya.

Namun bagi perusahaan kecil, umumnya batu bara yang dihasilkan memiliki kalori rendah, dan sepenuhnya dijual kepada PLN. "Kalau untuk ekspor pastinya kurang laku, jadi mau tak mau mereka jual ke PLN," katanya.

Menurut Hendra, jumlah pasokan batu bara dari penambang kecil jumlahnya memang tidak banyak, yakni sekitar 5 juta ton. Namun, 5 juta ton ini berasal dari penambang-penambang kecil yang jumlahnya mencapai ratusan, terbanyak ada di Sumatra.

Dia khawatir bahwa jika ini dibiarkan, maka penambang kecil yang terpaksa jual rugi ke PLN, akhirnya menghentikan kegiatannya. Dampaknya tidak saja berkurang pasokan untuk PLN sebanyak 5 juta ton, namun yang mesti dicermati adalah dampak lanjutannya. "Berapa banyak orang yang akan kehilangan mata pencahariannya, dan tentunya pendapatan daerah setempat juga akan terdampak," kata Hendra. Terpisah, anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto mengungkapkan, agar perusahaan tambang batu bara di Sumatera tidak kolaps, perlu diberikan semacam insentif fiskal. “Misalnya dengan pemberian kredit modal kerja yang melibatkan perbankan dengan bunga rendah,” tandasnya. Apalagi industri batu bara di Sumatera melibatkan ratusan ribu tenaga kerja dan memberikan pemasukan yang besar kepada pemda. “Industri batu bara di Sumatera juga harus efisien,” ujar dia. (Anton C)