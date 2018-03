JAKARTA - Perusahaan transportasi online Grab yang telah mengakuisisi seluruh bisnis Uber di Asia Tenggara dan mendapatkan saham di perusahaan tersebut sebesar 27,5%.

CEO Uber Dara Khosrowshahi menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada tim karena sudah bekerja sama selama 5 tahun.

"Saya ingin berterima kasih kepada tim di sana untuk semua yang telah mereka bangun selama lima tahun terakhir, kesepakatan ini merupakan bukti kerja keras mereka (staf Uber)," ujar dia dalam keterangan yang dikirim melalui e-mail, melansir laman Uber, Jakarta, Senin (26/3/2018).

Dirinya mengatakan, kini Uber telah mencapai kesepakatan untuk menggabungkan bisnisnya di Asia Tenggara dengan Grab. Sebagai gantinya, lanjut Dara, Uber akan mendapatkan 27,5% saham di perusahaan gabungan.

Sekira 500 rekan di seluruh wilayah akan bertransisi ke Grab, dan selama beberapa minggu ke depan Uber akan membantu pelanggannya pindah ke aplikasi Grab.

Perjalanan bisnis Uber di Asia Tenggara yang bermula sejak 5 tahun lalu di Singapura, setelah Dara menginvestasikan USD700 juta di wilayah tersebut.

Dara mengaku, itu bukan keputusaan yang mudah dan menyadari perubahan besar yang akan terjadi nantinya. Dan dia menyadari bahwa menggabungkan kekuatan dengan Grab adalah hal yang tepat untuk dilakukan Uber dalam jangka panjang.

"Upaya Anda untuk membawa manfaat dari naik ke jutaan orang di Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Myanmar telah mengubah kehidupan dan mengubah kota menjadi lebih baik dan transaksi ini tidak mengubah sejarah itu," tutupnya.

Berikut kutipan suratnya:

Team SEA,

I wanted to let you know that we have reached an agreement to combine our business in Southeast Asia with Grab.

In exchange, Uber will get a 27.5% stake in the combined company. Around 500 colleagues across the region will transition to Grab, and over the coming weeks we will help our customers move to Grab’s apps.

Our journey in Southeast Asia started in Singapore almost five years ago. I’m conscious that much of the hard work happened before I arrived, and I want to recognize the operations you have built across these eight countries. After investing $700 million in the region, we will hold a stake worth several billion dollars, and strategic ownership in what we believe will be the winner in an important global region. That’s all because of you and what you have done.

These are never easy decisions and I know this will mean a big change for you and your families, but I believe that combining forces with Grab is the right thing to do for Uber for the long term.

Our growth and success in Southeast Asia would not have been possible without this amazing team. Your efforts to bring the benefits of ridesharing to millions of people across Singapore, Malaysia, Indonesia, the Philippines, Thailand, Vietnam, Cambodia and Myanmar have changed lives and transformed cities for the better—and this transaction doesn’t change that history.

I’m sure you will have lots of questions, so our local leaders will be holding roundtables with everyone across the region today. Thanks again for your dedication and all you’ve done for Uber.

