JAKARTA - PT Shell Indonesia kembali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) miliknya. Besaran kenaikan ini bervariasi, mulai dari Rp350 hingga Rp600 per liter.

Kenaikan harga BBM Shell mulai berlaku hari ini, Selasa (3/7/2018). Demikian seperti dilansir dalam situs shell.co.id.

Harga Shell regular (RON 90) di Jabodetabek kini dibanderol Rp9.300 per liter dari harga sebelumnya Rp8.700 per liter.

Kemudian, harga Shell Super (RON 92) dibanderol Rp9.950 per liter dari harga sebelumnya Rp9.600 per liter.

Untuk harga Shell V-Power (RON 95) menjadi Rp11.250 per liter dari harga sebelumnya Rp10.850 dan harga Shell Diesel dibanderol Rp11.150 per liter dari harga sebelumnya Rp10.750 per liter.

Sementara itu, untuk harga Shell di Bandung dan Sumatra Utara untuk Shell Super sebesar Rp10.000 per liter dan Rp9.600 per liter.

Untuk Shell V-Power Rp11.350 per liter di Bandung. Sementara, untuk Shell Diesel adalah Rp11.250 di Bandung dan Rp10.500 di Sumatra Utara. Untuk Shell Reguler Rp9.300 per liter di Bandung.

Sebelumnya, pada 1 Juli 2018, Pertamina juga menaikkan harga BBM nonsubsidinya.

(dni)