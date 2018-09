JAKARTA - PT MNC Life Assurance (MNC Life) menggelar sales forum untuk mitra perbankan dalam memasarkan produk asuransi jiwa kredit (AJK) MNC Life. Dalam kegiatan tersebut, MNC Life mengundang PT Bank Ilndex Selindo (Bank Index) yang merupakan salah satu mitra perbankan MNC Life. Di mana acara ini, digelar sebagai wujud dari kerja sama strategic partnership yang selama ini sudah terjalin baik antara MNC Life dengan Bank Index.

Seluruh jajaran direksi, baik MNC Life dan Bank Index terlihat hadir. Selain itu branch manager area jabodetabek Bank Index juga turut hadir dalam acara untuk mendapat refreshment produk asuransi jiwa kredit dari MNC Life.

Direktur MNC Life Aldi Rinaldi mengatakan, sales forum ini diadakan untuk komunikasi dan hubungan bisnis yang sudah terjalin baik antara MNC Life dengan Bank Index.

"Sehingga kami dapat berkolaborasi dalam memberikan layanan jasa keuangan yang maksimal bagi nasabah," ujar Aldi Rinaldi, di Gedung iNews, Kebon Sirih Jakarta Pusat, Selasa (25/9/2018).

Sementara itu, CEO Bank Index Selindo (Bank Index) Gimin Sumalim, berharap dengan adanya event ini dapat memperkuat hubungan bisnis antara Bank Index dengan MNC Life sekaligus sebagai sarana melakukan sosialisasi produk dari MNC Life.

"Jadi kami harapkan kedepannya penjualan dari produk Asuransi Jiwa Kredit Berjangka ini dapat terus berkembang," jelasnya.

Rangkaian acara tersebut dikemas dengan menarik dan meriah. Selain memberikan pembekalan mengenai produk asuransi jiwa kredit MNC Life, pembukaan acara dibuat meriah dengan menghadirkan pakar ekspresi mikro ternama yaitu Popy Amalya untuk membagikan informasi dan pengetahuannya di bidang micro expression expert.

(Feb)

MNC Life Berikan Sertifikat The Best Sales kepada Bank Index

Sebagai bentuk apresiasi kepada mitra perbankan, PT MNC Life Assurance (MNC Life), memberikan penghargaan kepada tenaga pemasaran PT Bank Index Selindo (Bank Index) yang berperestasi melalui pemberian sertifikat The Best Sales dalam dua kategori.

Kategori pertama The Highest Premium, Producer Level dimenangkan oleh Yusnita, dari cabang Asemka Bank Index. Kategori kedua Best Branch - Based on Cases dimenangkan oleh cabang Asemka Bank Index. Seluruh pemenang berdasarkan data performance periode Januari - Juli 2018.

Tidak sampai disitu, MNC Life juga memberikan apresiasi berupa perlindungan asuransi kecelakaan gratis dengan total manfaat senilai Rp100 juta kepada pemenang.

Vice President Bancassurance Azuarini Diah P (Rini), menyatakan bahwa optimismenya dalam melihat peluang bancassurance di masa mendatang MNC Life sangat optimis dapat ikut serta dalam menyediakan produk-produk kompetitif yang bisa menjadi nilai tambah.

"Nilai tambah itu, bagi nasabah bank maupun non bank dalam perencanaan keuangan dan juga sekaligus perlindungan jiwa bagi nasabahnya," kata Rini.

Rini menjelaskan, sampai dengan kuartal ke tiga ini, bancassurance MNC Life telah berkontribusi 65% dari total target premi perusahaan secara keseluruhan di tahun 2018. Target tersebut meningkat jika dibandingkan perolehan premi dari saluran bancassurance di tahun 2017 dengan perbandingan waktu yang sama yaitu mencapai 208%.

"Pertumbuhan premi dari jalur bancassurance diprediksi akan terus meningkat sampai dengan akhir tahun 2018," jelasnya.

(Feb)