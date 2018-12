JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali melemah pada pembukaan perdagangan pagi ini. Rupiah kembali terlempar ke level Rp14.300-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Rabu (5/12/2018) pukul 08.54 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange dibuka melemah 81 poin atau 0,57% ke level Rp14.372 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.362 per USD – Rp14.372 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah melemah 90 poin atau 0,63% ke Rp14.375 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.349 per USD – Rp14.380 per USD.

Seperti yang diberitakan Okezone, Kekhawatiran perlambatan ekonomi Amerika Serikat (AS) juga berimbas pada gerak dolar AS. Pada penutupan perdagangan Selasa waktu setempat, dolar AS melemah terhadap mata uang utama lainnya.

Indeks dolar AS yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utamalainnya, turun 0,07% menjadi 96,9680 pada pukul 20.00 GMT (pukul 15.00 waktu setempat).

Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,1341 dolar AS dari 1,1342 dolar AS di sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,2717 dolar AS dari 1,2726 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,7337 dolar AS dari 0,7348 dolar AS.

Dolar AS dibeli 112,81 yen Jepang, lebih rendah dari 113,68 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9974 franc Swiss dari 0,9988 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3247 dolar Kanada dari 1,3210 dolar Kanada.

