JAKARTA – Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah pada penutupan perdagangan hari ini. Meski demikian, Rupiah berada di level Rp14.100 per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Selasa (8/1/2019) pukul 17:03 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange ditutup melemah 65 poin atau 0,46% ke level Rp14.147 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.002 per USD – Rp14.162 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah melemah 60 poin atau 0,43% ke Rp14.145 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.990 per USD – Rp14.157 per USD.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, bahwa sekarang ini kepercayaan terhadap perekonomian dan tentu suasana global tetap harus diwaspadai, meskipun capital inflow sudah mulai terjadi sehingga neraca pembayaran menjadi lebih positif. Oleh karena itu tekanan terhadap Rupiah juga sudah terlihat semakin mengurang.

“Tapi ini kita akan jaga terus bersama Bank Indonesia dari sisi persepsi karena kemarin dengan APBN yang kita sampaikan sangat positif, primary balance nya sudah mendekati nol, defisitnya jauh lebih kecil,” kata Sri Mulyani kepada wartawan usai menghadiri sidang kabinet paripurna di Istana Negara.

Kondisi itu, jelas Menkeu, menyebabkan premium terhadap kepercayaan terhadap surat-surat berharga di Indonesia menjadi meningkat. Sehingga saat Federal Reserve (Bank Sentral AS) mengumumkan bahwa mereka akan bersabar itu memberikan boost terhadap posisi Indonesia.

“Jadi ini yang akan kita coba terus perbaiki di dalam rangka untuk bisa meningkatkan positive sentimen pada awal tahun,” terang Sri Mulyani.

