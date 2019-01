JAKARTA – Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat pada pembukaan perdagangan hari ini. Saat ini, Rupiah berada di level Rp14.100 per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Rabu (9/1/2019) pukul 09:12 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 40 poin atau 0,28% ke level Rp14.108 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.094 per USD – Rp14.110 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah menguat 30 poin atau 0,21% ke Rp14.110 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.027 per USD – Rp14.140 per USD.

Rupiah masih menguat meski indeks dolar AS hari ini mengalami kenaikan. Kurs Dolar AS mulai pulih setelah melemah pada beberapa hari terakhir. Dolar menguat karena pound Inggris dan euro kehilangan kekuatan karena ketidakpastian Brexit dan data ekonomi yang suram.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,25% pada 95,9044 pada akhir perdagangan, dikutip dari Xinhua, Rabu (9/1/2019).

Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1442 dari USD1,1478 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2719 dari USD1,2769 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7139 dari USD0,7142.

Dolar AS membeli 108,63 yen Jepang, lebih tinggi dari 108,60 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik hingga 0,9812 franc Swiss dari 0,9794 franc Swiss, dan jatuh ke 1,3282 dolar Kanada dari 1,3296 dolar Kanada.

(kmj)