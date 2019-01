JAKARTA - Di awal tahun 2019, PT MNC Life Assurance (MNC Life) hadir dengan kabar baik bagi masyarakat, karena memberikan satu tambahan platform dalam mempermudah pembelian asuransi MNC Max Pro melalui Aplikasi YesDok.

Kemudahan ini terealisasi atas kerjasama PT MNC Life Indonesia dengan PT Yes Dok Indonesia (Yes Dok), yang dikenal melalui inovasi aplikasinya yang memberi layanan konsultasi langsung masyarakat dengan dokter, yang dapat diakses 24 jam via video call maupun telepon.

Baca Juga: MNC Life Bayarkan Klaim Kematian Hampir Rp600 Juta ke Nasabah di Medan

"Pemasaran produk asuransi secara online menjadi salah satu strategi perusahaan untuk mendapatkan pasar yang lebih luas. Seperti melalui mobile application maupun e-commerce yang saat ini dilakukan oleh MNC Life. Dengan kerja sama ini kami berharap dapat memfasilitasi masyarakat untuk memiliki produk asuransi jiwa MNC Life, terutama untuk produk MNC Max Pro," ujar Direktur Utama MNC Life Lilis Samsudin di Gedung MNC Financial Service, Jakarta, Rabu (9/1/2019).

MNC Max Pro adalah salah satu produk unggulan dari MNC Life yang hadir dalam program Asuransi Jiwa Berjangka dengan manfaat pengembalian premi 100% pada akhir masa asuransi dengan catatan jika tidak ditemukan catatan klaim, sementara paket premi Asuransi MNC MaxPro yang dapat dibeli melalui aplikasi YesDok yaitu sebesar Rp300.000/bulan dengan uang pertanggungan sebesar Rp50 juta.

Sementara itu, Direktur Utama YesDok Irwan Hartanto menjelaskan bahwa melalui kerjasama ini pihaknya optimis bahwa masyarakat akan dimudahkan untuk membeli produk asuransi jiwa sesuai dengan kebutuhannya dengan mudah, praktis dan cepat melalui online.

"Cukup beberapa menit saja, melalui smartphone atau perangkat laptop melalui aplikasi YesDok, masyarakat bisa mendapatkan produk asuransi jiwa terbaik untuk menyempurnakan kehidupannya, memproteksi diri dan keluarganya dari risiko yang ada, siap datang kapan saja dan di mana saja," tuturnya.

(kmj)