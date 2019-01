JAKARTA – Indeks dolar AS melemah pada perdagangan Rabu, 9 Januari 2019. Kurs dolar AS melemah karena risalah terbaru dari pertemuan kebijakan Federal Reserve AS mengisyaratkan berkurangnya pengetatan moneter.

"Komite dapat bersabar tentang kebijakan lebih lanjut," kata Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) dalam risalah 18-19 Desember 2018, dikutip Xinhua, Kamis (10/1/2019).

Pergerakan tersebut mengindikasikan bahwa bank sentral AS kemungkinan akan melonggarkan batasannya pada uang yang mengalir di pasar, yang akibatnya akan mengurangi tepi komparatif greenback.

Sentimen investor juga tumbuh positif di tengah harapan hasil yang baik dari perundingan dagang yang baru saja diselesaikan antara perwakilan perdagangan AS dan pejabat China di Beijing.

Sistem perdagangan global yang stabil akan menawarkan bantuan bagi investor aset berisiko namun menguntungkan dan memungkinkan mereka untuk mengurangi kepemilikan mata uang safehaven mereka seperti greenback.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,72% pada 95,2150 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1544 dari USD1,1442 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,2794 dari USD1,2719 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik ke USD0,7180 dari USD0,7139.

Dolar AS membeli 108,26 yen Jepang, lebih rendah dari 108,63 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9750 franc Swiss dari 0,9812 franc Swiss, dan jatuh ke 1,3221 dolar Kanada dari 1,3282 dolar Kanada.

