JAKARTA - PT MNC Finance melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal tersebut dilakukan untuk peningkatan layanan kepada nasabah.

President Director Representative MNC Finance Gabriel Mahjudin menyatakan, kerja sama dengan Direktorat Dukcapil Kemendagri mempunyai manfaat yang sangat besar. Karena MNC Finance melakukan pendanaan kepada orang yang tepat.

loading...

"Maka dasar itu suatu perjanjian itu, harus dengan seseorang yang tepat yang akan berdampak bagi fortofolio. Kerja sama dengan Dukcapil di 2019 ini kita mempunyai target peningkatan penyaluran pembiayaan naik 10%, kenapa 10%? Karena kita realistis menghadapi pemilu. Pasalnya sedikit banyak masyarakat wait and see tapi kita tetap bertumbuh dengan kualitas," ujarnya di Gedung MNC Financial Center, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Baca Juga: Gelar Rakernas, MNC Finance Targetkan Pembiayaan Rp2,7 Triliun pada 2019

Sementara itu, Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Direktorat Dukcapil Kemendagri Gunawan mengatakan, kerja sama dengan MNC Finance ini dalam rangka pemanfaatan NIK, KTP elektronik, dan data kependudukan.

"Nanti MNC Finance akan diberikan hak akses untuk bisa mengakses database kita yang terkait dengan data-data kependudukan. Ini sangat bermanfaat sekali tentunya bagi MNC Finance untuk meyakini, memverifikasi penduduk yang dilayani adalah penduduk yang tepat," katanya.

Artinya, lanjut dia, tidak ada kekeliruan, kesalahan antara dokumen yang diberikan dengan orang dilayani. Selain akses data MNC Finance juga bisa melakukan bimbingan teknis.

"Bimbingan teknis maksudnya diskusi mengenai hal-hal yang teknis terkait dengan bagaimana memperkuat jaringan, mempercepat akses, itu semua tergantung kebutuhan. Tapi secara administratif, secara legal itu adalah pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP elektronik," katanya.

Baca Juga: Tingkatkan Layanan Nasabah, MNC Finance Kerja Sama dengan Dukcapil

Dia juga berharap dengan kerja sama ini nantinya bisa MNC finance memberikan informasi kepada semua penduduk yang memang harus memperbaiki, mengurus administrasi kependudukannya untuk segera melakukan. Walaupun mungkin dari sisi sistem, orang yang tak punya E-KTP tidak bisa dilayani di MNC finance.

"Tapi kalau dia berkesempatan datang ke sini, kami minta tolong utk disosialisasikan bahwa E-KTP menjadi dokumen yang wajib dan harus diurus untuk mengurus segala macem keperluan bukan hanya di MNC Finance tapi juga seluruh keperluan pelayanan publik itu pasti akan menggunakan KTP elektronik," ujarnya.

(fbn)