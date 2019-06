NEW YORK - Kurs dolar Amerika Serikat (AS) melemah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), di tengah keputusan bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve (Fed) untuk mempertahankan suku bunga acuan tidak berubah.

The Fed mengumumkan untuk mempertahankan suku bunga stabil karena para pejabat mempertimbangkan sinyal beragam pada kesehatan ekonomi Amerika Serikat dan dampak dari ketegangan perdagangan.

Baca Juga: The Fed Pertahankan Suku Bunga Acuan

Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC), panel pembuat kebijakan The Fed, memutuskan untuk mempertahankan kisaran target untuk suku bunga federal fund (FFR) pada 2,25% hingga 2,5%, The Fed mengatakan dalam sebuah pernyataan setelah mengakhiri pertemuan kebijakan dua hari.

Bank sentral mencatat bahwa pasar tenaga kerja Amerika Serikat tetap kuat dan kegiatan ekonomi meningkat pada tingkat yang moderat sejak Mei, sementara indikator-indikator bisnis investasi tetap telah lemah dan ketidakpastian tentang prospek ekonomi "telah meningkat.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,53% menjadi 97,1287 pada perdagangan terakhir. Demikian seperti dikutip Antaranews, Jakarta, Kamis (20/6/2019).

 Baca Juga: Dolar AS Menguat di Tengah Pertemuan The Fed

Pada perdagangan terakhir di New York, euro naik menjadi 1,1244 dolar AS dari 1,1194 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi 1,2666 dolar AS dari 1,2560 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi 0,6889 dolar AS dari 0,6874 dolar AS.

Dolar AS dibeli 107,97 yen Jepang, lebih rendah dari 108,44 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9922 franc Swiss dari 1,0000 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3292 dolar Kanada dari 1,3382 dolar Kanada. Demikian laporan yang dikutip dari Xinhua.

(dni)