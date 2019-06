JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah tipis pada pembukaan perdagangan hari ini. Rupiah masih berada di level Rp14.100-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Rabu (26/6/2019) pukul 08.57 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 15 poin atau 0,11% ke level Rp14.140 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.140 per USD – Rp14.140 per USD.

Baca Juga: Rupiah Tekan Dolar AS ke Rp14.125/USD

YahooFinance mencatat mata uang Garuda melemah 20 poin atau 0,14% ke level Rp14.140 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.120 per USD – Rp14.231 per USD pada hari ini.

Sebenarnya, kurs dolar Amerika Serikat (AS) melemah terhadap sebagian besar mata uang utama. Pelemahan dolar karena ekspektasi terhadap penurunan suku bunga The Fed telah memudar.

Baca Juga: Dolar Tertekan, Rupiah Menguat Tipis ke Rp14.136 per USD

Melansir Reuters, Rabu (26/6/2019), sinyal bahwa bank sentral AS siap untuk menurunkan biaya pinjaman untuk mendorong pertumbuhan domestik dan inflasi kini berpotensi batal. Hal itu membuat investor untuk melepas dolar.

Pada akhir perdagangan AS, dolar turun 0,14% pada 107,145 yen setelah mencapai 106,78 yen selama perdagangan Asia, yang merupakan yang terlemah sejak 3 Januari.

(fbn)