JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berakhir melemah pada perdagangan hari ini. Rupiah masih berada di level Rp14.100-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Senin (8/7/2019) pukul 17.05 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 25 poin atau 0,18% ke level Rp14.107 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.099 per USD – Rp14.155 per USD.

Baca Juga: Banggar DPR Desak Rupiah Jadi Rp6.500/USD pada 2020

Sementara, YahooFinance mencatat mata uang Garuda melemah 20 poin atau 0,14% ke level Rp14.100 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.080 per USD – Rp14.231 per USD pada hari ini.

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi 2020 Disepakati 5,2%-5,5%, Sri Mulyani Lapor Jokowi

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui asumsi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Untuk Rupiah, Banggar berada di level Rp14.000-Rp14.500 per USD.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi dipatok kisaran 5,2%-5,5%. Kemudian inflasi di tahun 2020 diperkirakan berada pada kisaran 2,0%-4,0%.

(fbn)