JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami penguatan hingga akhir perdagangan sore ini. Rupiah bergerak ke level Rp14.000-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Kamis (11/7/2019) pukul 17.08 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 64 poin atau 0,46% ke level Rp14.105 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.060 per USD – Rp14.107 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat mata uang Garuda menguat 60 poin atau 0,42% ke level Rp14.065 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.045 per USD – Rp14.231 per USD pada hari ini.

Seperti diketahui, kurs dolar AS melemah terhadap sejumlah mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), setelah komentar negatif Ketua Federal Reserve Jerome Powell tentang ekonomi AS.

Melansir laman antaranews, Powell mengatakan pada Rabu (10/7/2019) bahwa arus lintas seperti ketegangan perdagangan dan kekhawatiran tentang pertumbuhan global telah membebani aktivitas ekonomi AS dan prospeknya.

Dalam sambutannya yang disiapkan untuk anggota parlemen di Komite Jasa Keuangan, di mana ia bersaksi tentang Laporan Kebijakan Moneter Setengah Tahunan, Powell mengatakan banyak peserta Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) "melihat bahwa kasus untuk kebijakan moneter yang agak lebih akomodatif telah diperkuat."

