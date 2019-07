JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah di awal pekan ini. Pelemahan tersebut tidak terlalu besar namun membuat Rupiah dekati level Rp14.000 per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Senin (22/7/2019) pukul 9.23 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 25 poin atau 0,18% ke Rp13.962 per USD. Rupiah sudah bergerak di kisaran Rp13.947-Rp13.967 per USD/

Sementara itu, YahooFinance mencatat mata uang Garuda melemah 25 poin atau 0,18% ke level Rp13.955 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp13.930 per USD – Rp13.965 per USD.

Seperti diketahui, Kurs dolar Amerika Serikat (AS) berbalik menguat atau rebound terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), didukung sejumlah data ekonomi terbaru.

Indeks sentimen konsumen AS naik menjadi 98,4 pada Juli dari 98,2 pada Juni, menurut pembacaan awal dari University of Michigan. Sementara para ekonom yang disurvei oleh MarketWatch memperkirakan angka 99,0. Demikian dikutip Antaranews, Jakarta, Sabtu (20/7/2019).

