JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih melemah pada perdagangan awal pekan ini. Pelemahan tersebut tidak terlalu besar, namun membuat Rupiah kembali dekati level Rp14.000 per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Senin (22/7/2019) pukul 17.20 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 5,5 poin atau 0,04% ke Rp13.943 per USD. Rupiah sudah bergerak di kisaran Rp13.943-Rp13.967 per USD.

Baca Juga: Rupiah Dibuka Melemah ke Level Rp13.962/USD

Sementara itu, YahooFinance mencatat mata uang Garuda melemah 15 poin atau 0,10% ke level Rp13.945 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp13.930 per USD – Rp13.965 per USD.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menyebut nilai tukar Rupiah terus melanjutkan penguatan hingga Juli 2019, sehingga, penguatan tersebut mendukung stabilitas perekonomian.

Tercatat pada Juni 2019, nilai tukar Rupiah menguat 1,04% secara point to point, dibandingkan dengan level akhir Mei 2019. Serta menguat 1,13% secara rerata dibandingkan dengan level Mei 2019.

"Penguatan Rupiah berlanjut pada Juli 2019, yakni 1,06% sampai 17 Juli 2019 secara point to point dibandingkan dengan level akhir Juni 2019," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo.

Baca Juga: BI: Rupiah Bergerak Menguat hingga Pertengahan Juli

Perry menambahkan, penguatan tersebut didorong menariknya imbal hasil investasi portofolio di aset keuangan domestik. Selain itu, terdapat faktor persepsi positif terhadap prospek ekonomi Indonesia makin baik, termasuk pasca peningkatan sovereign rating Indonesia oleh Standard and Poor’s (S&P) pada Mei lalu.

(dni)