JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih melanjutkan tren pelemahan pada perdagangan hari ini. Rupiah kembali dekati level Rp14.000-an per USD

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Selasa (23/7/2019) pukul 17.20 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 42 poin atau 0,30% ke Rp13.985 per USD. Rupiah sudah bergerak di kisaran Rp13.955-Rp13.986 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah melemah 42 poin atau 0,30% ke Rp13.982 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp13.940 per USD-Rp13.985 per USD.

Sebelumnya, Kurs dolar AS dan euro sedikit berubah pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Hal ini karena para pedagang menunggu keputusan Federal Reserve (Fed) AS dan Bank Sentral Eropa (ECB) tentang seberapa banyak dan seberapa cepat mereka dapat menurunkan suku bunga.

Bank sentral yang terlebih dahulu mengumumkannya adalah ECB pada Kamis (25/7/2019).

pedagang melihat kemungkinan 46 persen bahwa pembuat kebijakan Eropa akan menurunkan suku bunga deposito utama sebesar 10 basis poin hingga -0,50 basis poin untuk memerangi risiko dari ketegangan perdagangan global dan inflasi regional yang lemah, berdasarkan pasar-pasar suku bunga lokal.

