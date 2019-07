JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali melemah. Pagi ini Rupiah melemah ke level Rp14.000-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Jumat (26/7/2019) pukul 9.16 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 25,5 poin atau 0,18% ke Rp14.002 per USD. Mengawali pergerakan pagi ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.000-Rp14.006 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah melemah 20 poin atau 0,14% ke Rp13.995 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp13.975 per USD-Rp14.112 per USD.

Seperti diketahui, kurs dolar AS sedikit menguat terhadap sejumlah mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB). Sementara poundsterling Inggris melemah.

Melansir laman antaranews, New York, Jumat (266/7/2019), pelemahan poundsterling setelah pemimpin Partai Konservatif yang baru terpilih Boris Johnson menjabat sebagai perdana menteri Inggris pada Rabu, memicu ketidakpastian Brexit.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,10 persen menjadi 97,8246 pada akhir perdagangan.

(rzy)