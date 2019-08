JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, pembangunan konstruksi jalur kereta semi cepat Jakarta-Surabaya akan dilakukan pada pertengahan tahun 2020, sehingga dengan target 2 tahun pembangungan kereta bisa beroperasi pada 2022.

"Kira-kira selesai 2 tahun, biasanya uji coba butuh 6 bulan. Jadi akhir tahun 2022 diharapkan bisa beroperasi," ujarnya ditemui di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Senin (5/8/2019) malam.

Dia menyatakan, proses pembangunan proyek tersebut akan dimulai dengan penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA) yang memberikan pembiayaan sebesar Rp60 triliun. Sedangkan, untuk pembebasan lahan menjadi bagian Pemerintah Indonesia.

"Tanda tangan MoU (nota kesepahaman) mungkin sesudah 17 Agustus 2019," katanya.

Setelahnya, lanjut dia, pihak JICA akan melakukan studi kelayakan (feasibility studies/FS) untuk memperhitungkan berbagai risiko teknik. yakni dari jalur, desain, hingga titik-titik pemberhentian kereta.

"Dia melakukan survei, menetapkan desain, dan menghitung. Sehingga pada saat (mulai pembangunan) semuanya relatif matang, jadi enggak ada lagi suatu deviasi berkaitan dengan teknik, dan risiko teknik sudah diperhitungkan dengan baik," katanya.

Menurut Budi Karya, untuk lintas Semarang hingga Surabaya akan menggunakan jalur yang lama, sedangkan lintas Jakarta hingga Semarang akan dilakukan pembangunan jalur baru. Kata dia, dengan kereta semi cepat ini perjalanan Jakarta-Surabaya bisa ditempuh dalam waktu kurang dari 6 jam.

"Jadi rata-rata kecepatannya 140 km per jam sampai dengan 145 km per jam. Tertinggi bisa 160 km per jam sehingga Jakarta-Surabaya tidak lebih dari 6 jam, di 5,5 jam. Dalam sehari bisa bolak-balik dua kali, sehingga efisien," katanya.