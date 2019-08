JAKARTA - Menjadi aset yang aman, harga emas terus melambung. Hal ini juga terjadi pada harga emas PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) yang naik dan kembali cetak rekor tertingginya pada tahun ini.

Terkait hal tersebut, Direktur Utama PT Garuda Berjangka Ibrahim mengatakan bahwa kenaikan harga emas merupakan sesuatu wajar. Karena ada beberapa penyebab harganya naik. Seperti saat ini perang dagang AS-China masih berlangsung.

"Kemudian di sisi lain yakni jatuhnya pasar saham secara global. Dan masalah geopolitik di Timur Tengah yang kembali mencuat. Hal itu menyebabkan harga emas cenderung mengalami kenaikan," ujar dia kepada Okezone, Kamis (8/8/2019).

Baca Juga: Rekor Baru, Harga Harga Emas Antam Naik Rp7.000 Jadi Rp753.000/Gram

Dia menjelaskan, masalah geopolitik di Timur Tengah membantu pungutan harga emas, karena kita tahu Inggris dan AS sepakat membentuk pasukan khusus untuk menanggulangi apabila kapal-kapal tankernya dihalangi oleh Irak.

"Ini sedikit membantu penguatan harga emas. Jadi kalau orang bilang emas naik itu dari perang dagang, saham dunia jatuh dan masalah geopolitik di Timur Tengah, memang iya," kata dia.

Baca Juga: Rekor, Harga Emas Tembus di Atas USD1.500 per Ounce

Sementara itu, Bank Sentral AS The Federal Reserve (The Fed) sedikit agresif untuk menurunkan suku bunga di September nanti. "Oleh karena itu, akibatnya pada harga emas terus baik dan tidak ada koreksi dan mengalami penguatan," pungkas dia.

(dni)