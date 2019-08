JAKARTA - CEO Amazon, Jeff Bezos membuat kejutan untuk karyawan-karyawannya. Padahal, kejutan tersebut dilakukannya saat di acara aksi protes para karyawan Amazone yang disebut Prime Day.

Post-Prime Day 2019 diadakan di centuryLink Field, Seattle yang berisi 45.000 karyawan. Di mana Post-Prime Day adalah bentuk protes karyawannya yang dilakukan rutin beberapa tahun terakhir.

Tahun ini, ada ratusan karyawan yang menyerukan untuk memboikot Amazon selama periode penjualannya. Hal ini tentu saja mempengaruhi konsumen untuk tidak berbelanja di sosial media, terutama Amazon.

Hal ini dilakukan atas dasar solidaritas karena mereka memprotes soal upah dan perbaikan kondisi kerja.

Namun, di tengah pagelaran tersebut, Bezos pun naik ke panggung untuk memperkenalkan Katty Perry. Sekaligus memberi selamat dan berterimakasih kepada karyawan-nya atas kerja keras yang telah mereka lakukan hingga perusahaan nya bisa berkembang pesat selama 20 tahun terakhir.

"Tidak hanya di Prime Day, tapi setiap hari. Keingintahuan, gairah, kerja keras, semua yang saya lihat ketika saya mulai bekerja dengan kalian, itu luar biasa bagi saya dan itu sangat menakjubkan. Jadi terima kasih banyak," ujar Bezos, dikutip dari enterpreneur.com, Kamis (22/8/2019).

Bezos bercerita, saat 20 tahun yang lalu, dirinya mengantar semua paket ke kantor pos seorang diri. Ia merasa momentum itu belum terlalu lama, kini ia bisa melihat kerumunan karyawannya dan ia sangat kagum dengan apa yang karyawannya lakukan.

Lalu dilihat dari postingan Katty Perry, ia mengunggah fotonya dalam posisi bergandengan tangan bersama Bezos dan Lil Nas X yang menjadi bintang tamu di acara tersebut.

"Saya memiliki PRIME dalam hidup saya," ujar Perry dalam keterangan foto instagram nya.

Untuk pertama kalinya dalam konser tersebut Katty Parry menyanyikan lagu "Never Really Over" secara live.

"Aku belum pernah menyanyikan lagu ini di depan umum sebelumnya," kata Perry.

Ini bukan pertama kalinya Bezos bergaul dengan teman-teman selebriti, sebelumnya Bezos juga memposting fotonya bersama model Karlie Kloss saat mereka sedang naik kapal Superyacht milik miliarder David Geffen.

Kemudian terlihat pula foto yang diposting oleh Bezos dengan Lil Nas X dan Katty Perry, Bezos yang sedang mengenakan jaket Grafiti milik Lil Nas X dengan gaya konyol mereka bertiga.