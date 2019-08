JAKARTA – PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan PT MNC Investama Tbk (BHIT) berhasil meraih penghargaan di ajang Indonesia Best Issuers Award (IBIA) 2019. Dari 500 saingan lainnya, MNC Kapital Indonesia serta MNC Investama sukses masuk ke dalam top 20 sehingga layak untuk mendapatkan penghargaan ini.

PT MNC Investama Tbk mendapat penghargaan The Best Issuers 2019 in Trade, Services and investment Sector. Sedangkan, untuk PT MNC Kapital Indonesia Tbk mendapat penghargaan The Best Issuers 2019 in Financial Sector.

Baca juga: Hary Tanoe: MNC Fokus Kembangkan Digital

Direktur Utama MNC Kapital Indonesia, Wito Mailoa, menjelaskan bahwa award ini sebagai pemicu perusahaan untuk mempertahankan hasil kerja mereka.

"Ini menjadi pemicu kami untuk mempertahankan award dan sebagai pembuktian hasil kinerja kami," ujar beliau saat ditemui di Hotel Le Meridien Jakarta, Kamis (29/8/19).

Baca juga: HT Konfirmasi Beli Rumah Presiden AS Donald Trump, Saham MNC Meroket

"Award ini sekaligus menjadi award pertama untuk kami," lanjutnya.

Ia berharap, penghargaan ini bisa memicu mereka untuk tetap meningkatkan performance dan bisa kembali mendapatkan penghargaan di tahun 2020.

Baca juga: Laporan Keuangan Positif, Saham MNC Meroket

CEO Thinknovate.com, Prijono Nugroho, turut memberikan harapannya bagi seluruh penerima penghargaan. "Semoga mereka tetap terbuka satu sama lain agar informasinya sangat terbuka bagi para masyarakat yang ingin berinvestasi," harap Prijono.

(rzy)