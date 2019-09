JAKARTA - Setiap bangunan mewah pasti menarik untuk dikunjungi, termasuk bangunan keagamaan. Pasalnya, banyak bangunan suci yang bernilai miliaran bahkan hingga tak bernilai sehingga menjadi populer di kalangan wisatawan.

Bukan tanpa sebab, biasanya bangunan tersebut dibaluti oleh kemewahan seperti emas. Tak hanya itu, biasanya bangunan suci yang bersejarah juga memiliki karya seni yang tak terhitung jumlahnya.

Contohnya adalah Basilica Of The National Shrine Of Our Lady Of Aparecida, tempat ini dibangun pada 1995 lalu dan menghabiskan sekitar Rp700 miliar untuk membangunnya.

Dikutip dari The Richest, berikut deretan bangunan suci lainnya yang memiliki harga setara atau bahkan lebih dari Basilica Of The National Shrine Of Our Lady Of Aparecida.

