JAKARTA - Mengelola finansial perlu dilakukan untuk mendapatkan hidup yang sejahtera. Sekecil dan sebesar apapun keuangan kamu, bila tidak dikelola dengan baik pastinya tak selalu cukup.

Sebenarnya, besar kecil pendapatan kamu bisa dikelola dengan baik. Hal ini tergantung dari kebiasaan hidup kamu.

Kebiasaan hidup yang boros pastinya tidak akan sadar mengenai keteraturan keuangannya. Jika tidak ingin pengeluaran semakin memboros, pastinya harus ada pos yang dikurangkan.

Menurut Penasihat Keuangan Ahmad Ghazali, pos pengeluaran yang dapat dikurangi pastinya yang bersifat fleksibel dan berisiko rendah. Selain itu, gaya hidup kamu juga harus dijaga dengan bijak. Gaya hidup yang tinggi akan membuat keuangan kamu terkuras.

"Maka enggak ada salahnya untuk deteksi gaya hidup mana yang bisa dibenahi agar bisa lebih sehat secara keuangan," ujarnya saat dihubungi pihak Okezone, Jumat (11/10/2019).

Gaya hidup pun bisa dikurangi dari makan di luar, belanja bahan makanan yang terlalu berlebihan. Dirinya pun memberi saran untuk mengurangi pengeluaran sehari-hari kamu. Hal ini bisa dimulai dari pengeluaran makan siang.

"Karena jika jatah makan siang Rp50.000 per hari misalnya, maka kita cenderung cari makan siang dengan harga segitu. Makan di mal sudah bisa dong dengan Rp50.000 per hari. Tapi kalau budget makan siang Rp15.000 per hari, maka kita akan cari Warteg," ujarnya.