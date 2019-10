JAKARTA - Setelah sebelumnya mengucapkan salam perpisahan dalam acara Trade Expo Indonesia 2019 di ICE BSD, Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menyampaikan salam perpisahannya dalam dialog bersama 100 ekonom yang digelar oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef).

Di sisa hari masa kerjanya, Dia mengatakan bahwa itu merupakan pidato terakhirnya. "Ini pidato terakhir saya di acara teman-teman. Di mana saya juga mau denger aspirasi dan pandangan dari kawan-kawan ekonom," ujarnya.

Selain itu, Wapres JK juga menceritakan tentang Ekonom Senior Emil Salim yang pernah menjadi pembicara saat dirinya masih mahasiswa di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel).

"Saya mau bagi pengalaman saya dengan pak Emil. 54 tahun yang lalu, masih muda dan ganteng. Saya masih mahasiswa di UNHAS. Sebagai ketua senat, ada seminar Ekonomi Pancasila. Pembicaranya pak emil, beliau baru pulang dari Den Haag Belanda. Katanya waktu itu, baru pulang terus ngomong utang Indonesia," ungkap Wapres JK.

