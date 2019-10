NEW YORK - Kurs dolar Amerika Serikat (AS) ditutup sedikit lebih rendah pada perdagangan Selasa, karena investor menanti apa yang diputuskan Federal Reserve. Bank Sentral AS tengah melakukan pertemuan selama dua hari dan pada hari ini akan diumumkan kebijakan moneternya.

Wall Street mengharapkan kebijakan moneter bank sentral bisa menopang pertumbuhan ekonomi AS, dengan lebih lanjut melonggarkan batas kreditnya untuk pelaku pasar tahun ini.

Menurut FedWatch CME Group, investor memprediksi 97% Fed akan memangkas suku bunga acuan nanti. Demikian dikutip dari Xinhua, Rabu (30/10/2019).

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,07% pada 97,6919 di akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1110 dari USD1,1097 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,2861 dari USD1,2855 di sesi sebelumnya.

Dolar Australia naik menjadi USD0,6865 dari USD0,6837. Dolar AS membeli 108,81 yen Jepang, lebih rendah dari 109,01 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9937 franc Swiss dari 0,9948 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3088 dolar Kanada dari 1,3054 dolar Kanada.

