JAKARTA - Menghadirkan Pelayanan Publik yang prima dewasa ini telah menjadi fokus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan terus berupaya memberikan kemudahan dan pendekatan layanan melalui komitmen amanah. Dengan dedikasi sepenuh hati menghadirkan inovasi tiada henti, salah satunya inovasi layanan PTSP Goes To Mall yaitu Penyelenggaraan PTSP pada ruang publik dengan melakukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.

PTSP merupakan singkatan dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu pelayanan perizinan dan non perizinan mulai dari pengajuan berkas sampai dengan penerbitan izin dan non izin yang diselenggarakan pada satu tempat melalui sistem satu pintu.

Dalam perjalanannya, inovasi layanan PTSP Goes To Mall terus dikembangkan bukan hanya di pusat perbelanjaan atau mall, melainkan juga dilaksanakan di tempat-tempat pusat kegiatan masyarakat lainnya, seperti Pusat Perkantoran, Pasar, Rumah Sakit, Taman, RPTRA, Sekolah, Kampus hingga Pelayanan Terpadu Keliling Kampung Kota yang secara langsung hadir di lingkungan warga.

Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra mengatakan kegiatan PTSP Goes to Mall merupakan salah satu inovasi layanan yang cukup diminati warga Ibukota dan efektif dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya memiliki legalitas sebelum melakukan kegiatan usaha, penataan ruang, pembangunan, dan praktik perorangan.

“Inovasi layanan PTSP Goes to Mall yang telah berjalan selama dua tahun terakhir ini, sangat diminati oleh warga Ibukota dan terbukti mampu meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya memiliki izin dan mengurus perizinan secara mandiri karena urus izin sendiri itu mudah,” ujar Benni dalam keterangan tertulisnya, Minggu, (17/11/2019).

Benni menambahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus bisa amanah, bekerja dengan sepenuh hati, sehingga bisa tuntas dalam melayani semua kebutuhan dasar dan kebutuhan hak sipil dari warga yang ada di Jakarta akan hadirnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.

“kita ingin warga negara yang berada di Jakarta merasakan manfaat, merasakan kehadiran kita dalam arti yang positif. Sehingga harapan warga Jakarta untuk mendapatkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, yang prima akan terwujud dan DKI Jakarta dapat menjadi contoh bagi kota lain di Indonesia, Maju Kotanya Bahagia Warganya” ujar Benni.

Lebih dari 1000 kegiatan Penyelenggaraan PTSP Pada Ruang Publik, digelar

Benni menyebutkan lebih dari 1.000 kegiatan penyelenggaraan PTSP Pada ruang publik digelar pada tahun 2019 ini. Jumlah ini meningkat tiga kali lipat dibanding tahun 2018 lalu yaitu sebanyak 317 kegiatan. PTSP Goes To Mall telah berhasil meraih Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

“Total ada 1.084 Kegiatan Penyelenggaraan PTSP pada ruang publik dilaksanakan pada tahun 2019 ini sampai dengan bulan November, yang menarik dari kegiatan ini adalah kami mengutamakan sinergi dengan pihak swasta dan masyarakat serta telah berhasil meraih TOP 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dari KemenPANRB” ujar Benni.

Benni merinci jumlah kegiatan Penyelenggaraan PTSP pada ruang publik yaitu di wilayah Jakarta Barat sebanyak 296 kegiatan; Jakarta Pusat sebanyak 255 kegiatan; Jakarta Timur sebanyak 229 kegiatan; Jakarta Utara sebanyak 172 kegiatan; dan Jakarta Selatan sebanyak 132 kegiatan.

“Penyelenggaraan PTSP pada ruang publik juga diselenggarakan rutin pada tempat-tempat tertentu diantaranya PTSP Goes To Mall Blok M Square dan PTSP Goes To Mall Bella Tera Kelapa Gading dilaksanakan setiap hari kerja, di Lapangan Banteng setiap hari Kamis, di TPU Karet Tengsin setiap hari Selasa, dan di TPU Malaka setiap hari Senin” ujar Benni.

Pada bulan November ini, warga Ibukota dapat mengunjungi PTSP Goes To Mall Akhir Pekan mulai pukul 10.00 s.d. 21.00 yang diselenggarakan di Lantai Dasar MKG 3, Summarecon Mal Kelapa Gading pada tanggal 15 s.d. 17 November 2019 dan Lantai Dasar, AEON Mall Jakarta Garden City pada tanggal 22 s.d. 4 November 2019.