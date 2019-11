JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menghimbau peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 untuk menjaga kerasahasiaan data diri. Di mana sampai saat ini, pendaftaran CPNS masih di buka.

"Datamu, tanggung jawabmu," ujar BKN, melalui akun twitter resmi BKN @BKNgoid, Rabu (20/11/2019).

Penegasan BKN tersebut disampaika karena sebelumnya beredar postingan komentar calon peserta yang suka membeberkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) pribadi di media sosial.

Selain BKN, Kementrian Dalam Negeri juga mengimbau agar calon peserta tidak memposting data pribadi melalui sosial media.

Sebelumnya akun resmi twitter BKN meminta bantuan kepada twitter resmi Kemendagri @LaporKemendagri, guna membantu kendala para calon peserta CPNS yang terhambat saat melakukan pendaftaran.

Kemendagri pun merespon hal tersebut dengan memberi tahu terkait tentang pertanyaan para calon pendaftar.

"Kemudian terkait pengaduan atau pertanyaan mengenai pendaftaran CPNS @kemendagri silahkan mengunjungi https://infocpns.kemendagri.go.id atau menghubungi tim helpdesk melalui telephone di Telp: (021) 3459760." tulis Kemendagri di akun resmi twitternya.

Namun sayangnya banyak laporan pelamar tidak di respons, sehingga pelamar nekat memposting data pribadi di sosial media. Setelah postingan tersebut, akun twitter resmi Kemendagri mulai merespons keluhan para calon peserta.

"Kepada pelapor mohon untuk tidak memposting No NIK dan No KK melalui comment di sosial media dan mention, No NIK dan KK adalah data pribadi yang harus kita jaga kerahasiaanya bersama-sama. @ccdukcapil Telp: 1500537 (tanpa 021) wa: 08118005373 email: callcenter.dukcapil@gmail.com" tulis kemendagri di akun resmi twitternya, Rabu (20/11/2019).