SOLO - Menjelang perayaan Natal dan perayaan Tahun Baru, Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto blusukan ke sejumlah pasar tradisional di Kota Solo. Didampingi Walikota Solo, Mendag memantau harga sembilan bahan pokok di Pasar Jebres, Solo.

Saat melihat dari dekat, Mendag pun bertanya pada sejumlah pedagang maupun para pembeli yang ditemuinya di pasar. Dirinya terlihat bertanya kepada para pedagang tentang pendistribusian bahan pokok kepada mereka.

Usai sidak, Agus mengatakan sejauh ini dirinya belum menemukan adanya kenaikan harga yang sangat mencolok. Hanya cabe rawit yang terpantau Mendag mengalami kenaikan, dari harga Rp 27 ribu per kg naik menjadi Rp35 ribu per kg.

Termasuk kenaikan cukup tinggi pada bawang merah yang sebelumnya Rp15 ribu per kg menjadi Rp 30 ribu per kg saat ini. Namun untuk harga cabai merah kriting harganya masih stabil Rp20 ribu per kg.

Sedangkan untuk harga beras di pasaran masih relatif terjangkau. Beras C4 super Rp11 ribu per kg dan beras kualitas menengah Rp9,5 ribu per kg.

"Harga-harga bagus, semua stabil, dan di bawah HET. Dan harga (sembako) untuk Natal dan tahun baru stabil. Stok juga cukup, Alhamdulillah aman," jelasnya, Jumat (6/12/2019). Selain mengecek pasokan hingga harga kebutuhan pokok, Mendag pun melakukan pengecekan terhadap timbangan yang dimiliki para pedagang. Mendag mengaku, puas melihat kondisi pasar sangat bagus, bersih dan memiliki sirkulasi udara yang cukup bagus. "Kalau kondisinya (pasar) begini (sirkulasi udara terjaga) masyarakat tidak dirugikan dan penjual kondisinya baik juga omzetnya juga bagus," terangnya.