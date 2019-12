JAKARTA - Bank Dunia melalui International Finance Corporation (IFC) mengungkapkan adanya potensi investasi yang besar dalam membangun gedung ramah lingkungan atau hijau. Green building tersebut dinilai lebih laku dibandingkan bangunan biasa.

IFC menyatakan, green building dapat menghasilkan keuntungan penjualan yang lebih besar. Biaya operasional green building lebih rendah 37% dibandingkan bangunan biasa. Hal ini disebabkan memakan lebih sedikit konsumsi air dan listrik.

"Selain itu, bangunan dengan green building dapat menghemat biaya konstruksi kira-kira sebesar 0,5-12%. Maka dari itu, semakin banyak yang tertarik untuk membuat sebuah bangunan dengan menerapkan konsep ini," ujar Executive Vice President Bank OCBC NISP Veronika Susanti di Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Bahkan, bangunan yang menerapkan green building lebih cepat terjual 31% dibandingkan dengan gedung biasa.

"Bangunan yang menerapkan green building lebih laku 31% daripada bangunan konvensional. Ini bisa terjadi karena semakin banyak orang yang melihat keuntungan dalam tinggal atau memakai gedung yang dibangun dengan ramah lingkungan ini," ujarnya.

Dengan demikian, green building bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi semakin maju. Saat ini, gedung dengan green building di Indonesia sebesar 8%, dan akan semakin menaik ke depannya.

International Finance Corporation (IFC) merupakan salah satu lembaga keuangan internasional. Kali ini mengadakan workshop berjudul "Greening The Future With Green Building Finance in Indonesiaā€¯ di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan. IFC bekerja sama dengan Perbanas dan Bank Indonesia dalam acara ini.

Di acara ini, IFC membahas tentang green building di Indonesia. Green building atau bangunan gedung hijau adalah membangun sebuah bangunan yang memerhatikan aspek lingkungan.