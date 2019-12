JAKARTA-- MNC Bank terus berinovasi membangun layanan digital untuk memberikan layanan terbaik kepada nasabah.

"Sekarang era digital, untuk itu digital harus kita bangun. Membangun perlu waktu, harus mulai dari sekarang," kata Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo saat memberikan arahan dalam Rapat Kerja MNC Bank di iNews Tower, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Ke depan, MNC Bank akan terus didorong untuk membangun berbagai aplikasi digital, seperti tabungan, layanan kredit dan berbagai layanan lainnya. "Tabungan bisa dibuatkan apps. Kemudian, layanan kredit itu juga bisa pakai apps," ungkapnya.

Dalam raker tersebut, Hary menekankan pentingnya membangun business model yang tepat sasaran. Pembahasan business plan 2020 pada Raker MNC Bank adalah bagian dari membangun business model.

"Bangunlah business model yang solid. Bangunlah sesuatu yang berbeda, bank ini lokomotifnya financial services," tutur Hary.

Mahdan Ibrahim, Presiden Direktur MNC Bank, mengatakan pada 2020 nanti MNC Bank akan fokus pada digital. "Kita harus bangun digital banking secara lebih komprehensif. Kita akan bahas suatu road map nanti. Road map ke depan bagaimana membangun digital banking," tuturnya.

MNC Bank, lanjut Mahdan, ke depan akan memiliki berbagai aplikasi digital yang bisa dinikmati oleh para nasabah.

Mahdan menjelaskan raker MNC Bank diadakan setiap tahun di bulan Desember untuk menyiapkan, merencanakan, membangun kekuatan untuk bekerja di tahun berikutnya. Tema tahun ini "This is World with Operational Excellent".

"Kita ingin bank ini tumbuh diikuti oleh proses operasional yang efektif dan efisien, dikawal oleh risk management dan kontrol yang efektif, serta sejalan dalam koridor aturan yang berlaku," ujarnya.

Mahdan menambahkan seluruh elemen organisasi MNC Bank di seluruh Indonesia hadir dalam rapat kerja tersebut. Tujuannya, agar bisa menyamakan visi dan tujuan yang ingin dicapai di seluruh departemen dan direktorat, sehingga bisa menghasilkan kerja tim yang lebih baik, lebih solid, dengan begitu hasilnya bisa lebih baik lagi.